Elezioni comunali Puglia affluenza al ballottaggio in calo a Trani | ha votato il 50,46% I nomi degli eletti

A Trani, alle urne per il ballottaggio, ha votato il 50,46% degli aventi diritto. Sono sei i Comuni in Puglia ancora in attesa di conoscere il nuovo sindaco, tra cui il capoluogo di provincia. L’affluenza si è ridotta rispetto al primo turno. Le operazioni di voto si sono concluse e ora si attende lo scrutinio. Nessuna informazione sui nomi dei candidati eletti.

Urne chiuse per il ballottaggio in Puglia: sei i Comuni in attesa di conoscere il nome del neo sindaco eletto al secondo turno, tra cui Trani che è l'unico capoluogo di provincia chiamato al voto in questa tornata. Complessivamente sono circa 182mila i cittadini chiamati ad esprimere la loro preferenza nei 203 seggi allestiti nelle varie città. Oltre che a Trani si vota a Molfetta (Bari), San Giovanni Rotondo (Foggia), San Vito dei Normanni (Brindisi), Casarano e Tricase (Lecce). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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