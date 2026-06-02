Elezioni comunali 2026 Elly Schlein arriva a Molfetta | Sostegno a Minervini per il ballottaggio

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà a Molfetta mercoledì 3 giugno per sostenere il candidato al ballottaggio delle elezioni comunali. Le elezioni si svolgeranno il 7 e 8 giugno.

La Ssegreteria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà domani, mercoledì 3 giugno, a Molfetta, in previsione del turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi nell'ambito delle elezioni comunali. La leader dem farà tappa anche e farà tappa anche a Trani e San Giovanni Rotondo.Gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Elly Schlein all'Eden a sostegno di Ceccarelli

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