Elezioni Comunali Pompei 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti

Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8, dalle 7 alle 15, si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali a Pompei. Durante questa tornata elettorale, gli elettori sono stati chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. I risultati sono stati aggiornati nel corso delle due giornate di voto.

Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato a Pompei per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026.A contendersi la carica di sindaco sono Salvatore Alfano e Giuseppe Tortora.Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura dei seggi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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