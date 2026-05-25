Elezioni Comunali Pompei 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Pompei. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. Non sono ancora stati resi noti i dati definitivi sui voti e sui candidati vincitori. La commissione elettorale ha avviato le verifiche per garantire la correttezza delle operazioni.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Pompei per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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