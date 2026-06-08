Elezioni Comunali Ottaviano 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti

Domenica 7 giugno si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali a Ottaviano, con le urne aperte dalle 7 alle 23. La giornata si è conclusa lunedì 8 giugno alle 15, con l’apertura dei seggi durante queste ore. Sono stati registrati i risultati ufficiali delle consultazioni, mentre gli aggiornamenti sui dati di affluenza e sui candidati coinvolti vengono diffusi tramite i canali ufficiali. I votanti hanno scelto tra i due candidati in corsa per la carica di sindaco.

Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato a Ottaviano per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026.A contendersi la carica di sindaco sono Ferdinando Federico e Biagio Simonetti.Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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