Elezioni Comunali Ottaviano 2026 risultati e aggiornamenti
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Ottaviano. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali verranno comunicati nelle prossime ore. Le operazioni si sono svolte senza incidenti rilevanti. Sono stati conteggiati i voti espressi dai cittadini per le diverse liste e candidati in corsa. La commissione elettorale ha gestito le procedure di scrutinio secondo le modalità previste dalla legge.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Ottaviano per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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