Elezioni Comunali Ottaviano 2026 risultati e aggiornamenti

Notizia in breve

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Ottaviano. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali verranno comunicati nelle prossime ore. Le operazioni si sono svolte senza incidenti rilevanti. Sono stati conteggiati i voti espressi dai cittadini per le diverse liste e candidati in corsa. La commissione elettorale ha gestito le procedure di scrutinio secondo le modalità previste dalla legge.