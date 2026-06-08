Elezioni comunali i risultati dei ballottaggi | crolla l’affluenza quando sapremo chi saranno i nuovi sindaci

Da lanotiziagiornale.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I ballottaggi delle elezioni comunali si sono svolti il 7 e 8 giugno, registrando un calo dell’affluenza rispetto alle precedenti consultazioni. Non sono ancora stati annunciati i nomi dei nuovi sindaci. La partecipazione dei cittadini è diminuita rispetto alle elezioni di primo turno. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore. La consultazione ha coinvolto numerosi Comuni italiani, con le urne aperte in diverse regioni.

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I Comuni italiani sono tornati al voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Sono sei le città capoluogo in cui non è stato eletto il sindaco al primo turno: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In totale sono 41 i Comuni chiamati al voto per il secondo turno, considerando anche i sei capoluoghi. Un voto che servirà per determinare l’esito finale della tornata di comunali, con il centrodestra che ha conquistato Venezia, Reggio Calabria e Crotone al primo turno mentre il centrosinistra si è affermato a Salerno, Pistoia, Mantova, Enna, Prato, Andria e Avellino. A questi risultati vanno aggiunte le vittorie di candidati civici a Messina e Fermo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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