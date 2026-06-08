I ballottaggi delle elezioni comunali si sono svolti il 7 e 8 giugno, registrando un calo dell’affluenza rispetto alle precedenti consultazioni. Non sono ancora stati annunciati i nomi dei nuovi sindaci. La partecipazione dei cittadini è diminuita rispetto alle elezioni di primo turno. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore. La consultazione ha coinvolto numerosi Comuni italiani, con le urne aperte in diverse regioni.

I Comuni italiani sono tornati al voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Sono sei le città capoluogo in cui non è stato eletto il sindaco al primo turno: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In totale sono 41 i Comuni chiamati al voto per il secondo turno, considerando anche i sei capoluoghi. Un voto che servirà per determinare l’esito finale della tornata di comunali, con il centrodestra che ha conquistato Venezia, Reggio Calabria e Crotone al primo turno mentre il centrosinistra si è affermato a Salerno, Pistoia, Mantova, Enna, Prato, Andria e Avellino. A questi risultati vanno aggiunte le vittorie di candidati civici a Messina e Fermo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi: crolla l’affluenza, quando sapremo chi saranno i nuovi sindaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali, i risultati

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi: quando sapremo chi saranno i nuovi sindaci da Arezzo a TraniIl 7 e 8 giugno si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali in sei città italiane, tra cui Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e...

Leggi anche: Risultati in diretta dei ballottaggi in Emilia-Romagna, chi sono i nuovi sindaci

Temi più discussi: Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - dati Affluenza e scrutini; Elezioni comunali a Mantova, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi; Elezioni Comunali 2026: Segui lo spoglio in tempo reale; Ballottaggi amministrative 2026, riaprono i seggi: alle 23 affluenza al 39,8%.

Elezioni comunali Venezia: cori e applausi ad accogliere il candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini. Stando ai risultati la sua elezione sembrerebbe ormai certa. Con lui il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e il senatore FdI Raffaele x.com

Risultati ballottaggio elezioni comunali Chieti, urne chiuse e spoglio in corsoUrne chiuse e spoglio in corso a Chieti, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Giovanni ... tg24.sky.it

Risultati ballottaggi elezioni comunali 2026: chi vince in tempo reale. Cerca la tua città e segui lo spoglioSecondo turno delle elezioni comunali 2026 per scegliere i sindaci. Occhi puntati su Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani e Viareggio. Con il primo turno il centrodestra ha tenuto Venezia e ha conqu ... msn.com