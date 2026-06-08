risultati ballottaggi elezioni comunali 2026 i sindaci di agrigento arezzo chieti lecco macerata e trani

Nei sei capoluoghi di provincia coinvolti nel secondo turno delle elezioni comunali 2026, sono stati annunciati i risultati. Le città di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani hanno completato il voto e comunicato gli esiti delle preferenze. Le operazioni di scrutinio si sono concluse e sono stati determinati i nuovi sindaci di ciascuna città. Le consultazioni si sono svolte secondo le modalità previste dalla normativa elettorale e i risultati sono stati ufficializzati dalle autorità competenti.

I risultati delle elezioni Comunali 2026 dei 6 capoluoghi di provincia finiti al ballottaggio: chi sono i nuovi sindaci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026: Lecco, Arezzo, Trani, Chieti e Agrigento decisive

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