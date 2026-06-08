Elezioni comunali i risultati dei ballottaggi in diretta | il centrodestra vince ad Arezzo Lecco e Macerata il centrosinistra ad Agrigento Chieti e Trani

Nel secondo turno delle elezioni comunali, il centrodestra ha ottenuto vittorie ad Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra ha conquistato Agrigento, Chieti e Trani. I ballottaggi si sono svolti il 7 e 8 giugno, coinvolgendo diversi Comuni italiani.

I Comuni italiani sono tornati al voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Sono sei le città capoluogo in cui non è stato eletto il sindaco al primo turno: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In totale sono 41 i Comuni chiamati al voto per il secondo turno, considerando anche i sei capoluoghi. E nei capoluoghi sembra quasi certo un pareggio, con tre vittorie per il centrodestra e tre per il centrosinistra. Il secondo turno servirà per determinare l’esito finale della tornata di comunali, con il centrodestra che ha conquistato Venezia, Reggio Calabria e Crotone al primo turno mentre il centrosinistra si è affermato a Salerno, Pistoia, Mantova, Enna, Prato, Andria e Avellino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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