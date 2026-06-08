Il centrodestra ha conquistato Lecco, Arezzo e Macerata, confermando la vittoria nelle due città. Il centrosinistra ha mantenuto Chieti e ha ottenuto Agrigento. I risultati dei ballottaggi sono stati definitivi questa sera, con il centrodestra che ha ampliato il suo numero di comuni vinti e il centrosinistra che ha conservato alcune posizioni. Nessun altro dato è ancora disponibile sui turni di ballottaggio in altre città.

Il centrodestra si conferma ad Arezzo e Macerata. Ed espugna Lecco. Il centrosinistra tiene Chieti e conquista Agrigento. Giovanni Legnini si avvia verso la vittoria a Chieti. Testa a Trani. Sono questi i primi risultati, a spoglio in corso della tornata di ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia coinvolti. Ad Arezzo vince Marcello Comanducci (centrodestra). Il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, indietro di 11,45 punti dopo il primo turno, non ce l’ha fatta a recuperare il gap. Comanducci si impone al ballottaggio con oltre il 55%. A complicare la rimonta del centrosinistra il fatto che il civico Marco Donati sostenuto anche da Azione (oltre il 20% dei voti al primo turno) per il ballottaggio non ha voluto dare indicazioni di voto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ballottaggi, il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata. Chieti, Trani e Agrigento al centrosinistra

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