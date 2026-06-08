elezioni comunali i primi dati

Le urne si sono chiuse alle 15 e da quel momento è ufficialmente iniziato lo scrutinio dei voti nelle 42 città chiamate a eleggere il sindaco attraverso il secondo turno delle elezioni comunali 2026. Le operazioni di spoglio sono partite immediatamente dopo la chiusura dei seggi e già nelle prossime ore sarà possibile delineare il quadro politico emerso da questa tornata elettorale. L’attenzione è concentrata soprattutto sui sei capoluoghi di provincia ancora in bilico: Arezzo, Lecco, Chieti, Macerata, Trani e Viareggio. Da queste sfide potrebbero arrivare indicazioni importanti non solo per gli equilibri locali, ma anche per il confronto politico nazionale tra centrodestra e centrosinistra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Elezioni comunali, i primi EXIT POLL

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