Elezioni Comunali 2026 primi dati consistenti dalle sezioni elettorali in provincia di Napoli

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati raccolti i primi dati ufficiali dallo scrutinio nelle sezioni di diversi comuni della provincia di Napoli. Le operazioni di voto si sono concluse e le schede sono state aperte nei seggi di alcune zone, con i risultati che iniziano a emergere. Finora, le sezioni monitorate hanno già fornito numeri significativi sui voti espressi. La situazione si aggiorna di ora in ora, mentre proseguono le operazioni di scrutinio.

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Cominciano ad arrivare i primi dati consistenti dalla provincia di Napoli. Sezioni scrutinate in molti dei comuni al voto. Dieci le sezioni scrutinate ad Afragola, mentre San Vitaliano è la città più avanti di tutte nello spoglio con il 50% delle sezioni scrutinate. LO SPOGLIO E I RISULTATI IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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