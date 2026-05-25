Elezioni Comunali 2026 primi dati consistenti dalle sezioni elettorali in provincia di Napoli

Notizia in breve

Sono stati raccolti i primi dati ufficiali dallo scrutinio nelle sezioni di diversi comuni della provincia di Napoli. Le operazioni di voto si sono concluse e le schede sono state aperte nei seggi di alcune zone, con i risultati che iniziano a emergere. Finora, le sezioni monitorate hanno già fornito numeri significativi sui voti espressi. La situazione si aggiorna di ora in ora, mentre proseguono le operazioni di scrutinio.