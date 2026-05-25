Elezioni Comunali 2026 | primi dati da Lecco

Da leccotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 è iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni comunali a Lecco. I primi dati ufficiosi arrivano dalla sezione 12, situata nell’ospedale. Non sono ancora disponibili risultati ufficiali e lo spoglio prosegue nelle altre sezioni. Nessuna cifra definitiva è stata comunicata finora. La competizione elettorale si svolge in un clima di attesa, con i risultati che si attendono nelle prossime ore.

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Iniziato lo spoglio alle 15, arrivano i primi dati ufficiosi dalla sezione 12 (ospedale “Manzoni”):Gattinoni: 9Boscagli: 3Fumagalli: 0Losi: 0Colombo: 0. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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