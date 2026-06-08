Elezioni Comunali Frattamaggiore 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15, si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali a Frattamaggiore. I cittadini hanno espresso le loro preferenze in un seggio aperto in città, con le operazioni di voto che si sono concluse alle ore 23 di domenica e sono riprese alle 7 di lunedì. Sono attesi i risultati ufficiali delle schede votate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato a Frattamaggiore per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026.A contendersi la carica di sindaco sono Luigi Del Prete e Pasquale Del Prete.Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

Video Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

Notizie e thread social correlati

Elezioni Comunali Frattamaggiore 2026, risultati e aggiornamentiDomenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Frattamaggiore.

Leggi anche: Elezioni Comunali Casalnuovo 2026: risultati ballottaggio e aggiornamenti

Temi più discussi: Affluenza ai ballottagi delle elezioni comunali 2026, alle 12 in Campania ha votato il 13,17%; Ballottaggi in provincia di Napoli: crolla l'affluenza; Ballottaggio, 10 Comuni al voto e affluenza in calo ovunque; Ballottaggi in Campania, l'affluenza alle ore 19: al voto 10 comuni per eleggere il sindaco.

elezioni comunali frattamaggiore elezioni comunali frattamaggiore 2026Elezioni comunali 2026, i risultati dei ballottaggi in diretta: si vota fino alle ore 15 in 42 città, chi vince ad Arezzo e MacerataI risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti fino alle ore 15:00, poi lo spoglio in tempo reale e i primi risultati ... fanpage.it

elezioni comunali frattamaggiore elezioni comunali frattamaggiore 2026Elezioni comunali 2026, ballottaggi in 42 Comuni: si vota fino alle 15Elezioni comunali 2026: ballottaggi decisivi in 42 Comuni italiani tra capoluoghi, sfide locali e affluenza in calo. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web