Elezioni Comunali Frattamaggiore 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15, si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali a Frattamaggiore. I cittadini hanno espresso le loro preferenze in un seggio aperto in città, con le operazioni di voto che si sono concluse alle ore 23 di domenica e sono riprese alle 7 di lunedì. Sono attesi i risultati ufficiali delle schede votate.