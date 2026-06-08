Elezioni Comunali Frattamaggiore 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti
Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15, si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali a Frattamaggiore. I cittadini hanno espresso le loro preferenze in un seggio aperto in città, con le operazioni di voto che si sono concluse alle ore 23 di domenica e sono riprese alle 7 di lunedì. Sono attesi i risultati ufficiali delle schede votate.
Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato a Frattamaggiore per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026.A contendersi la carica di sindaco sono Luigi Del Prete e Pasquale Del Prete.Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool
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Elezioni Comunali Frattamaggiore 2026, risultati e aggiornamentiDomenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Frattamaggiore.
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Temi più discussi: Affluenza ai ballottagi delle elezioni comunali 2026, alle 12 in Campania ha votato il 13,17%; Ballottaggi in provincia di Napoli: crolla l'affluenza; Ballottaggio, 10 Comuni al voto e affluenza in calo ovunque; Ballottaggi in Campania, l'affluenza alle ore 19: al voto 10 comuni per eleggere il sindaco.
Affluenza in crescita nei principali comuni dell’area nord di Napoli per le elezioni comunali 2026. Alle ore 19 il dato più alto si registra a Frattamaggiore con il 43,47%, seguita da Cardito (41,03%) e Calvizzano (38,91%). Ecco i dati aggiornati comune per comu - Facebook facebook
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Elezioni comunali 2026, ballottaggi in 42 Comuni: si vota fino alle 15Elezioni comunali 2026: ballottaggi decisivi in 42 Comuni italiani tra capoluoghi, sfide locali e affluenza in calo. notizie.it