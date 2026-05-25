Elezioni Comunali Frattamaggiore 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Frattamaggiore. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede elettorali. I risultati sono ancora in fase di aggiornamento e non sono stati ancora ufficializzati.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Frattamaggiore per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Oggi tocca alla Campania, dove il @Partito_Libdem è impegnato a sostenere opzioni politiche liberali al di fuori di centrodestra e centrosinistra. Alle 16 a Salerno per sostenere la candidatura a sindaco di Armando Zambrano. E alle 18,45 a Frattamaggiore (N x.com