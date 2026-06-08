Elezioni comunali arriva la batosta | cosa succede

Alle 15 si sono chiuse le urne dei ballottaggi nelle elezioni comunali 2026 in 42 città italiane, tra cui sei capoluoghi di provincia. Gli elettori sono stati chiamati a scegliere il nuovo sindaco, dopo che nessun candidato aveva ottenuto più del metà dei voti nel primo turno. Le operazioni di scrutinio sono in corso.

Si sono chiuse alle 15 le urne per i ballottaggi delle elezioni comunali 2026. In 42 città italiane, tra cui sei capoluoghi di provincia, gli elettori sono stati chiamati a scegliere il nuovo sindaco dopo che nessun candidato aveva superato il 50% dei voti al primo turno. Da questo momento l’attenzione si sposta sullo scrutinio, che nelle prossime ore definirà vincitori e nuovi equilibri politici nei territori interessati. La giornata elettorale era particolarmente attesa non solo per il peso politico di alcune sfide locali, ma anche per capire quale sarebbe stato il livello di partecipazione degli elettori. E proprio l’affluenza è diventata il dato che più ha colpito osservatori e partiti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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