Le elezioni comunali del 2026 sono state segnate dall’esclusione di due candidati chiave. La notizia riguarda la loro non partecipazione alle urne, dopo che le autorità hanno deciso di non ammetterli alla competizione. Questa decisione ha portato a un cambiamento nel quadro delle candidature, con conseguenze sulla distribuzione dei voti e sui possibili esiti. La comunicazione ufficiale è stata data nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa esclusione.

Le recenti consultazioni elettorali per le elezioni amministrative 2026, svoltesi nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, hanno delineato un quadro politico estremamente frammentato e profondamente indicativo dello scollamento esistente tra le dinamiche territoriali e le strategie dei partiti nazionali. Nei capoluoghi di provincia meridionali, e in particolar modo nei contesti di Messina e Salerno, i partiti tradizionali di centrodestra e centrosinistra non sono riusciti a imporre le proprie coalizioni, subendo una netta battuta d’arresto. Sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia la segretaria del Partito democratico Elly Schlein si sono trovate di fatto escluse dai giochi di potere locali, assistendo all’affermazione di figure fortemente radicate sul territorio e distanti dalle logiche romane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fuori dai giochi”. Elezioni comunali, la notizia su Meloni e Schlein è appena arrivata: cosa succede

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