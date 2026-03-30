La maggioranza di governo ha annunciato l’avvio di elezioni anticipate, dopo l’esito dei referendum sulla giustizia del 2026. La decisione arriva in un momento di tensione politica, che segue le conseguenze delle consultazioni referendarie e modifica gli equilibri all’interno della maggioranza stessa. La situazione si sviluppa in un quadro di incertezza e cambiamenti imminenti.

L’esito dei referendum sulla giustizia del 2026 ha aperto una fase di forte tensione nel quadro politico nazionale, con ripercussioni immediate sulla maggioranza di governo. La bocciatura nelle urne ha innescato un effetto domino che, nelle ultime ore, ha riportato al centro del dibattito l’ipotesi di una possibile crisi di legislatura e di elezioni anticipate. Nonostante il contraccolpo, i principali leader del centrodestra hanno scelto una linea di compattezza istituzionale. Nelle dichiarazioni pubbliche, l’obiettivo è apparso chiaro: spegnere sul nascere il racconto di un esecutivo in difficoltà e ribadire che la legislatura proseguirà fino alla sua scadenza naturale, fissata per il 2027. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Elezioni anticipate, arriva l’annuncio della maggioranza. Cosa succede

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