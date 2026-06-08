A oltre un terzo delle sezioni in provincia di Arezzo sono state scrutinate, con il candidato del centrodestra in vantaggio rispetto a quello del centrosinistra. Su 97 sezioni, 36 hanno già comunicato i risultati. La differenza tra i due candidati si mantiene stabile, ma non sono ancora disponibili dati definitivi. Lo scrutinio prosegue e si attende l'esito finale delle elezioni comunali.

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© Firenzepost.it - Elezioni comunali, Arezzo: Comanducci (Centrodestra) davanti a Ceccarelli (Centrosinistra) a un terzo dello scrutinio

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Corsa a sindaco: Comanducci nettamente in testa. Poi Ceccarelli e Donati. Si profila il ballottaggio

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