Elezioni comunali ad Arezzo Rauti | Il Centrodestra con Comanducci | innovazione e concretezza per il futuro della città
Le elezioni comunali si svolgeranno ad Arezzo e vedranno protagonisti il candidato del Centrodestra, sostenuto da un ampio schieramento politico. La candidatura è stata annunciata ufficialmente e al centro del dibattito ci sono tematiche legate a progetti di sviluppo e miglioramenti concreti per la città. La campagna elettorale è già iniziata e le diverse forze politiche stanno presentando le proprie proposte ai cittadini.
Arezzo, 11 mggio 2026 – Elezioni comunali ad Arezzo, Raut i: «Il Centrodestra con Comanducci: innovazione e concretezza per il futuro della città». “ La sfida elettorale di Arezzo merita attenzione e massimo impegno. Comanducci - candidato Sindaco della coalizione di Centrodestra e della lista civica “Fare Arezzo” - grazie alla sua storia personale e imprenditoriale e alla consolidata esperienza politica, ha tutte le caratteristiche per valorizzare l’eredità dell’Amministrazione uscente e i risultati di buon governo, imprimendo alla città un ulteriore slancio innovativo. Il suo programma elettorale presenta proposte concrete e credibili in...🔗 Leggi su Lanazione.it
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-20 GIORNI ALLE ELEZIONI COMUNALI Mancano 20 giorni. E adesso si fa sul serio. Arezzo è una città bellissima, ma la bellezza non basta se ci sono famiglie che aspettano una casa, anziani soli, giovani che non trovano opportunità, quartieri con strade rott facebook
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