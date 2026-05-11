Elezioni comunali ad Arezzo Rauti | Il Centrodestra con Comanducci | innovazione e concretezza per il futuro della città

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni comunali si svolgeranno ad Arezzo e vedranno protagonisti il candidato del Centrodestra, sostenuto da un ampio schieramento politico. La candidatura è stata annunciata ufficialmente e al centro del dibattito ci sono tematiche legate a progetti di sviluppo e miglioramenti concreti per la città. La campagna elettorale è già iniziata e le diverse forze politiche stanno presentando le proprie proposte ai cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 11 mggio 2026 – Elezioni comunali ad Arezzo, Raut i: «Il Centrodestra con Comanducci: innovazione e concretezza per il futuro della città». “ La sfida elettorale di Arezzo merita attenzione e massimo impegno. Comanducci - candidato Sindaco della coalizione di Centrodestra e della lista civica “Fare Arezzo” - grazie alla sua storia personale e imprenditoriale e alla consolidata esperienza politica, ha tutte le caratteristiche per valorizzare l’eredità dell’Amministrazione uscente e i risultati di buon governo, imprimendo alla città un ulteriore slancio innovativo. Il suo programma elettorale presenta proposte concrete e credibili in...🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni comunali ad arezzo rauti il centrodestra con comanducci innovazione e concretezza per il futuro della citt224
© Lanazione.it - Elezioni comunali ad Arezzo, Rauti: «Il Centrodestra con Comanducci: innovazione e concretezza per il futuro della città»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra

Arezzo, centrodestra con il fiato sospeso: Comanducci è l’ultima spiaggia. Addio del Pd al campo larghissimoArezzo, 9 marzo 2026 – “Si aspetta Marcello”, dicono ai piani alti del centrodestra.

Argomenti più discussi: Elezioni comunali: come e dove si vota, rinnovo tessere e elettori all'estero. Lo spiegone; Elezioni ad Arezzo 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio; Elezioni comunali, primo sondaggio a 2 settimane dal voto: centrodestra indietro a Prato e Pistoia, Arezzo al ballottaggio?; Elezioni Arezzo, il sondaggio. Il duello Comanducci-Ceccarelli con il tesoretto Donati.

elezioni comunali ad arezzoElezioni ad Arezzo 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioSi vota per il sindaco di Arezzo domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Il secondo turno è previsto per il 7 e l’8 giugno. Sono in sei a giocarsi la carica di primo ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web