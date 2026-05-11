Elezioni comunali ad Arezzo Rauti | Il Centrodestra con Comanducci | innovazione e concretezza per il futuro della città

Le elezioni comunali si svolgeranno ad Arezzo e vedranno protagonisti il candidato del Centrodestra, sostenuto da un ampio schieramento politico. La candidatura è stata annunciata ufficialmente e al centro del dibattito ci sono tematiche legate a progetti di sviluppo e miglioramenti concreti per la città. La campagna elettorale è già iniziata e le diverse forze politiche stanno presentando le proprie proposte ai cittadini.

Arezzo, 11 mggio 2026 – Elezioni comunali ad Arezzo, Raut i: «Il Centrodestra con Comanducci: innovazione e concretezza per il futuro della città». “ La sfida elettorale di Arezzo merita attenzione e massimo impegno. Comanducci - candidato Sindaco della coalizione di Centrodestra e della lista civica “Fare Arezzo” - grazie alla sua storia personale e imprenditoriale e alla consolidata esperienza politica, ha tutte le caratteristiche per valorizzare l’eredità dell’Amministrazione uscente e i risultati di buon governo, imprimendo alla città un ulteriore slancio innovativo. Il suo programma elettorale presenta proposte concrete e credibili in...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Grazie a Obiettivo 81 di Arezzo TV e a Chiara Sadotti per l'opportunità che ci è stata data per parlare di molti argomenti. youtu.be/guINT1FJV1M?is… #drittoinconsigliocomunale #Arezzo #ConsiglioComunale #elezionicomunali #listaindipendenteperarezzo x.com

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