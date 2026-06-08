Elezioni comunali 2027 La maggioranza si ' spacca' | nasce ' Insieme per Parete' | FOTO
A meno di un anno dall'inizio del cammino verso le elezioni comunali del 2027, la maggioranza che governa Parete si frantuma con la nascita di un nuovo gruppo chiamato ‘Insieme per Parete’. La divisione si verifica all’interno della coalizione di governo, segnando un primo forte scontro politico. La creazione del nuovo gruppo viene annunciata con una foto, senza ulteriori dettagli sui motivi della frattura.
A meno di un anno dall’avvio della lunga marcia verso le elezioni comunali del 2027, arriva il primo vero scossone politico all'interno della maggioranza che governa Parete. Quella che fino a oggi appariva come una coalizione compatta registra infatti una significativa frattura con la nascita del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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