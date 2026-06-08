Elezioni comunali 2027 La maggioranza si ' spacca' | nasce ' Insieme per Parete' | FOTO

A meno di un anno dall’avvio della lunga marcia verso le elezioni comunali del 2027, arriva il primo vero scossone politico all'interno della maggioranza che governa Parete. Quella che fino a oggi appariva come una coalizione compatta registra infatti una significativa frattura con la nascita del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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