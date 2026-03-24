Elezioni comunali ad Arienzo Ex assessore si ricandida | Sempre insieme a Guida

Lelio Castorio, 35 anni, ex assessore e attuale candidato alle elezioni comunali di Arienzo, ha annunciato la sua ricandidatura al Consiglio comunale. Durante la comunicazione, ha confermato il sostegno al sindaco uscente e alla lista “Ricoloriamo Arienzo”. Castorio è sposato e ha un figlio, Mario. La sua candidatura viene presentata in continuità con il suo impegno precedente nell’amministrazione locale.

Tra gli obiettivi principali del candidato: proseguire le opere già avviate, migliorare i servizi quotidiani ai cittadini e incrementare la qualità della vita, con un approccio pragmatico e orientato ai risultati. “Arienzo non è mai stata così ordinata e viva – ha concluso Castorio – Sono convinto di poter dare ancora molto al nostro Comune, insieme a tutto il gruppo, badando ai fatti, senza clamori, e tagliando altri traguardi importanti. Si continua, insieme”. Con il suo ritorno in campo, la lista “Ricoloriamo Arienzo” rafforza la propria compagine, pronta ad affrontare le prossime elezioni con esperienza, continuità e attenzione concreta alle esigenze della comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Elezioni ad Arienzo. Storico vicesindaco e assessore, Piscitelli riconferma la candidatura con GuidaGiuseppe Piscitelli, detto “il Colonnello”, ufficializza la sua candidatura al Consiglio comunale nella lista “Ricoloriamo Arienzo”, riconfermando il... Elezioni comunali. Lotti si ricandida: "Serve concretezza"Ugo Lotti annuncia la propria candidatura a sindaco alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio con la lista civica ’Insieme si riparte’. Contenuti utili per approfondire Elezioni comunali Temi più discussi: Elezioni comunali ad Arienzo. Crisci si candida a sostegno del sindaco Guida; Elezioni. Anna Maria Calcagno conferma il sostegno al sindaco Guida; VERSO LE COMUNALI ARIENZO - Si allarga la squadra del sindaco Guida UFFICIALE la candidatura di Francesco Crisci; Risultati Arienzo, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it. Elezioni amministrative: tre comuni al voto in provincia di SiracusaSono tre i comuni della provincia di Siracusa che andranno alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Dalla Regione è arrivata l’ufficialità anche sul comune diuì Lentini, il cui si ... siracusanews.it VERSO LE COMUNALI ARIENZO - Si allarga la squadra del sindaco Guida UFFICIALE la candidatura di Francesco Crisci11:27:51 Francesco Crisci annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio comunale, a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Guida. Trentatré anni, cresciuto ad Arienzo, con un’esperienza politi ... casertafocus.net https://www.telenuova.tv/2026/03/24/elezioni-comunali-iannone-fdi-marenghi-sara-il-nostro-candidato-sindaco-a-salerno/ - facebook.com facebook