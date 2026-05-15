La maggioranza si spacca su Tel Aviv Nahum a Sala | Se il gemellaggio viene interrotto lascio la maggioranza
Nell'incontro di oltre due ore e mezza tra il sindaco di Milano e la sua maggioranza, si è affrontato il tema del gemellaggio con Tel Aviv. Durante la discussione, alcuni membri hanno espresso la volontà di interrompere il rapporto, mentre altri hanno espresso riserve. Tra i partecipanti, un consigliere ha dichiarato che, in caso di interruzione, lascerebbe la maggioranza. La discussione si è svolta con toni accesi e senza una decisione definitiva.
L'incontro tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e la maggioranza milanese è durato oltre due ore e mezza. La riunione è stata organizzata per fare il punto sui temi da sciogliere nell'ultimo anno di mandato. All'incontro hanno partecipato Pd, Azione, Italia Viva, Avs, la vicesindaca Anna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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