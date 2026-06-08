Elezioni comunali 2027 Il Pd apre il cantiere del centrosinistra Serve un progetto condiviso per la città

A meno di un anno dalle prossime elezioni comunali, il Partito Democratico di Parete ha annunciato l'inizio di un processo per creare una proposta condivisa per la guida della città. La decisione arriva con l’obiettivo di definire un progetto comune tra le forze politiche del centrosinistra. Il partito ha comunicato di voler coinvolgere le diverse componenti politiche e sociali locali nel percorso di elaborazione di una candidatura unitaria.

A meno di un anno dalle elezioni comunali del 2027, il Partito Democratico di Parete rompe gli indugi e avvia ufficialmente il percorso politico che punta alla costruzione di un'alternativa amministrativa per la guida della città.Attraverso una nota diffusa dal circolo cittadino “Enrico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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