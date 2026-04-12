Comunali il Pd ufficializza l' ingresso di Versace | Rafforza il progetto del centrosinistra

Il Partito Democratico ha annunciato ufficialmente l’ingresso di Carmelo Versace, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. Versace si candiderà nella lista del partito alle elezioni comunali di Reggio. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, che sottolinea come questa adesione rafforzi il progetto del centrosinistra nel territorio. La candidatura di Versace rappresenta un passo importante per il partito locale.

Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, Carmelo Versace ha aderito al Pd e sarà candidato nella lista dem alle comunali di Reggio.Con una nota della federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, si esprime soddisfazione per la candidatura dell'attuale sindaco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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