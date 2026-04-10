Centrosinistra il Pd vede voto nel 2027 mentre Salis apre | valuterei proposta coalizione

Il Partito Democratico ha deciso di spostare le elezioni al 2027, indicando una prospettiva a lungo termine. Intanto, un esponente di una forza politica di centrodestra ha aperto alla possibilità di una coalizione, valutando la proposta. La situazione politica appare stabile dopo un intervento del governo, con i tempi per le consultazioni elettorali ancora da definire. La partita si svolge in un quadro di attese e valutazioni tra le diverse forze politiche.

Roma, 10 apr. (askanews) – Il Pd si prepara ad una maratona, salvo cataclismi i tempi per le elezioni non saranno brevi, il blitz di Giorgia Meloni sembra orami archiviato. Elly Schlein ha tracciato una road-map che non prevede accelerazioni, parlando questa mattina alla segreteria Pd, un giudizio condiviso da tutto il gruppo dirigente del partito. L’informativa di ieri della premier sembra aver convinto tutti, difficilmente si voterà prima del 2027, e non solo perché la Meloni lo ha detto esplicitamente: la mancanza di un vero rilancio, di qualche annuncio forte, ha convinto i democratici che davvero la presidente del consiglio non intende correre al voto e questo ha implicazioni importanti anche per tutto il lavoro che la coalizione progressista deve avviare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Salis (Pd): ‘io candidata premier? Se me chiedessero, valuterei’“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione.

Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova»La sindaca di Genova, Silvia Salis, boccia le primarie del centrosinistra annunciate da Giuseppe Conte e sostenute da Elly Schlein dopo la vittoria...

Temi più discussi: L’ipotesi delle primarie sta già creando problemi al centrosinistra; Schlein: Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese; Pd, il rebus primarie: Schlein tra il sorpasso di Conte e il fantasma del Papa Straniero; Sondaggi, Meloni e Fdi calano mentre l'incremento di Pd e M5s porta il campo largo a superare il centrodestra - La Supermedia Youtrend.

Centrosinistra, il Pd vede voto nel 2027 mentre Salis apre: valuterei proposta coalizioneRoma, 10 apr. (askanews) – Il Pd si prepara ad una maratona, salvo cataclismi i tempi per le elezioni non saranno brevi, il blitz di Giorgia Meloni sembra orami archiviato. Elly Schlein ha tracciato u ... askanews.it

Sondaggi politici, il campo largo avanti sul centrodestra. Cresce il Pd: ridotta la distanza con FdISecondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, nel centrosinistra continua il buon momento dei dem che guadagnano lo 0,6% attestandosi al 22,4% mentre il partito ... repubblica.it

La coalizione di centrosinistra "Arezzo Partecipa" ha aperto ieri la sua campagna elettorale a sostegno di Vicenzo Ceccarelli Sindaco. - facebook.com facebook

Ieri Giorgia Meloni ha trovato una nuova carriera: scrittrice di frasi per Baci Perugina. Ma il fatto politico è che ormai è chiaro che lei non è MAI stata maggioranza nel Paese. Ha preso il 26% e ha vinto solo per le divisioni altrui. Se il centrosinistra si unisce su u x.com