Elezioni Comunali 2026 tutti i risultati e gli aggiornamenti sui ballottaggi in provincia di Napoli | DIRETTA

Nella provincia di Napoli, si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali tra domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Le operazioni di voto si sono svolte in sei comuni, con orari che sono andati dalle 7 del mattino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. I comuni interessati sono Casalnuovo, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, Somma Vesuviana e Sorrento. Sono stati raccolti i risultati e aggiornamenti sui risultati di ciascun comune.

Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato in sei comuni in provincia di Napoli per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026: Casalnuovo, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, Somma Vesuviana e Sorrento. Subito dopo la chiusura dei seggi sono iniziate le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Comunali 2026, i risultati e il commento in diretta con Peter Gomez

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