Elezioni Comunali 2026 tutti i risultati e gli aggiornamenti dai comuni al voto in provincia di Napoli | DIRETTA

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in diversi comuni della provincia di Napoli, tra cui Afragola, Arzano, Casalnuovo, Ercolano, Mariglianella, Massa Lubrense, Pompei e Portici. Sono stati raccolti i risultati e aggiornamenti relativi ai voti espressi in ciascun comune durante questa tornata elettorale.

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Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato in molti comuni della provincia di Napoli per le Elezioni Comunali 2026: Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Ercolano, Frattamaggiore, Lacco Ameno, Mariglianella, Massa Lubrense, Melito, Mugnano, Ottaviano, Pompei, Portici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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