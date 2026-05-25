Elezioni Comunali 2026 tutti i risultati e gli aggiornamenti dai comuni al voto in provincia di Napoli | DIRETTA

Nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in diversi comuni della provincia di Napoli, tra cui Afragola, Arzano, Casalnuovo, Ercolano, Mariglianella, Massa Lubrense, Pompei e Portici. Sono stati raccolti i risultati e aggiornamenti relativi ai voti espressi in ciascun comune durante questa tornata elettorale.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato in molti comuni della provincia di Napoli per le Elezioni Comunali 2026: Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Ercolano, Frattamaggiore, Lacco Ameno, Mariglianella, Massa Lubrense, Melito, Mugnano, Ottaviano, Pompei, Portici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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