Elezioni Comunali 2026 provincia di Brescia | spoglio in diretta e tutti risultati

Domenica e lunedì, in provincia di Brescia, gli elettori hanno votato in 10 Comuni. Lo spoglio delle schede è in corso in tempo reale. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. Nessuna variazione di urne o irregolarità segnalate finora. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzioni. I dati finali saranno pubblicati appena concluso il conteggio.

Domenica e lunedì, nella nostra provincia gli elettori sono stati chiamati al voto per le elezioni in 10 Comuni. L'affluenza media si è attesta al 64, 83%, in calo rispetto alla tornata precedente (65,43). Lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura delle urne alle 15 di lunedì 25 maggio.Solo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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