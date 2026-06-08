Elezioni comunali 2026 | Trecate torna al voto per il ballottaggio tra Minera e Sacco

Domenica 7 giugno si svolge il ballottaggio delle elezioni comunali a Trecate, con gli elettori chiamati a scegliere tra Roberto Minera e Raffaele Sacco. Si tratta del secondo turno dopo il primo, nel quale i due candidati hanno ottenuto il maggior numero di voti. La consultazione si svolge per determinare il nuovo sindaco del Comune.

Al via domenica 7 giugno il secondo turno delle elezioni amministrative a Trecate, dove gli elettori tornano alle urne per il ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno Roberto Minera e Raffaele Sacco.I seggi sono stati aperti dalle 7 alle 23 di domenica e saranno aperti dalle 7. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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