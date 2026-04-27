Elezioni comunali 2026 a Trecate sfida a tre fra Criscuolo Minera e Sacco | tutti i candidati

A Trecate, le elezioni comunali del 2026 vedranno tre candidati in corsa per la fascia di sindaco. I prossimi 24 e 25 maggio, gli elettori saranno chiamati a scegliere tra Rosa Criscuolo, Roberto Minera e Raffaele Sacco. La competizione si svolgerà nel rispetto delle procedure previste, con la consultazione elettorale che si svolgerà nelle rispettive sezioni di voto del comune.

A Trecate sono tre i candidati sindaco in corsa per le elezioni 2026.I prossimi 24 e 25 maggio a sfidarsi alle urne per la fascia tricolore saranno Rosa Criscuolo, Roberto Minera e Raffaele Sacco. Le elezioni, che si sarebbero dovute svolgere nel 2027 secondo la regola istituita dopo le elezioni.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Elezioni comunali 2026, si vota fra tre mesi e a Trecate è ancora caos politicoLe prossime elezioni comunali sono state fissate per il 24 e 25 maggio 2026, praticamente fra tre mesi esatti.

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