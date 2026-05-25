Elezioni comunali 2026 | a Trecate sarà ballottaggio fra Minera e Sacco

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Trecate, il secondo comune più grande della provincia, si svolgerà un ballottaggio nelle elezioni comunali del 2026 tra i candidati Minera e Sacco. I seggi si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, confermando la seconda fase della competizione elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come previsto sarà ballottaggio. Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Trecate, il secondo comune più grande della provincia. Attualmente i seggi scrutinati sono 14 su un totale di 18.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 6 comuni del novarese per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, a Trecate sfida a tre fra Criscuolo, Minera e Sacco: tutti i candidatiA Trecate, le elezioni comunali del 2026 vedranno tre candidati in corsa per la fascia di sindaco.

Elezioni comunali 2026, come a Trecate il Centrodestra ha fatto di nuovo la paceA Trecate, dopo periodi di tensioni e discussioni, il Centrodestra ha confermato la candidatura unitaria per le elezioni comunali del 2026.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni comunali 2026, i risultati in tempo reale; Messina. Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: giorni e orari per la presentazione delle liste elettorali al Comune; Elezioni amministrative di Amalfi del 24 e 25 maggio 2026 - Dati affluenza.

elezioni comunali 2026 aElezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Reggio Calabria trionfa Cannizzaro, a Salerno vittoria di De Luca. Meloni: Vincere a Venezia sarebbe miracoloLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll e le prime proiezioni (dati reali) danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a V ... fanpage.it

elezioni comunali 2026 aElezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit poll in provincia di Avellino, Benevento, Caserta Napoli e SalernoElezioni Comunali 2026: dalle ore 15 tutti i risultati in diretta e i nuovi sindaci sulle pagine del Mattino.it Urne aperte domenica e lunedì negli 88 Comuni campani chiamati a ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web