Elezioni comunali 2026 | a Trecate sarà ballottaggio fra Minera e Sacco

A Trecate, il secondo comune più grande della provincia, si svolgerà un ballottaggio nelle elezioni comunali del 2026 tra i candidati Minera e Sacco. I seggi si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, confermando la seconda fase della competizione elettorale.

Come previsto sarà ballottaggio. Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Trecate, il secondo comune più grande della provincia. Attualmente i seggi scrutinati sono 14 su un totale di 18.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 6 comuni del novarese per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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