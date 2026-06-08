Elezioni comunali 2026 | Raffaele Sacco è il nuovo sindaco di Trecate

Da novaratoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ballottaggio delle elezioni comunali del 2026 a Trecate, Raffaele Sacco ha ottenuto la vittoria e sarà il nuovo sindaco della città. I risultati sono stati gli stessi della prima tornata, confermando la sua vittoria. La scelta degli elettori ha portato Sacco a occupare la carica di primo cittadino, con il voto che ha sancito la sua affermazione definitiva.

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Il ballottaggio conferma gli esiti della prima tornata elettorale: Raffaele Sacco è il nuovo sindaco della città di Trecate. Sacco, che già al primo voto era in vantaggio con il 47,01% di preferenze rispetto a Roberto Minera, che aveva ottenuto il 44,20%, questa volta si è imposto sull'avversario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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BALLOTTAGGIO TRECATE, IL CONFRONTO TRA RAFFAELE SACCO E ROBERTO MINERA

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