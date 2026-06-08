Elezioni comunali 2026 a Molfetta | i risultati del ballottaggio

Notizia in breve

Alle 15 si sono chiusi i seggi in sei Comuni pugliesi, tra cui Molfetta, dove si è svolto il ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. La sfida si è conclusa con i seggi chiusi, senza ulteriori elezioni o prolungamenti. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. La consultazione ha coinvolto gli elettori residenti nel centro della provincia di Bari.