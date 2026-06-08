Elezioni comunali 2026 a Molfetta | i risultati del ballottaggio
Alle 15 si sono chiusi i seggi in sei Comuni pugliesi, tra cui Molfetta, dove si è svolto il ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. La sfida si è conclusa con i seggi chiusi, senza ulteriori elezioni o prolungamenti. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. La consultazione ha coinvolto gli elettori residenti nel centro della provincia di Bari.
Si chiudono alle 15 i seggi nei sei Comuni pugliesi chiamati alle urne per i ballottaggi. Tra i centri in cui la sfida per l'elezione del nuovo sindaco si decide al secondo turno c'è, in provincia di Bari, Molfetta. Subito dopo la chiusura dei seggi, avranno inizio le operazioni di spoglio che. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Elezioni comunali 2026 - La diretta
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