Elezioni comunali 2026 la diretta del ballottaggio | affluenza spoglio e risultati in tempo reale

Domenica 7 e lunedì 8 giugno si sono svolte le elezioni comunali a Lecco, con il ballottaggio tra i due candidati. L’affluenza alle urne è stata comunicata in tempo reale, così come si sono svolti lo spoglio e la proclamazione dei risultati. La città ha partecipato alle votazioni per scegliere il nuovo sindaco, con i dati aggiornati durante tutta la giornata. La chiusura delle urne e le prime proiezioni sono state annunciate al termine delle operazioni di scrutinio.

Domenica 7 e lunedì 8 giugno i cittadini di Lecco sono tornati alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città capoluogo. Gli sfidanti sono Mauro Gattinoni, primo cittadino uscente, per il centrosinistra e Filippo Boscagli per la coalizione di centrodestra: il secondo ha chiuso ampiamente in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Lecco Elezioni 2026: si va al ballottaggio. Parlano Boscagli e Gattinoni

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