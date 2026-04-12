Elly Schlein ha commentato la recente sconfitta di Viktor Orban alle elezioni in Ungheria, affermando che questa vittoria rappresenta un risultato “dell’Europa”. Ha poi rivolto critiche a Donald Trump, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, senza entrare nel dettaglio delle accuse. La leader del Partito Democratico ha sottolineato come il voto in Ungheria abbia avuto ripercussioni sulla scena politica europea e internazionale.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a seguito della sconfitta di Viktor Orban alle elezioni parlamentari in Ungheria. Trump ha sostenuto Orban mandando il vicepresidente Vance a sostenere la sua campagna elettorale, mentre Meloni in passato è stata alleata del primo ministro ungherese anche al Parlamento europeo. Schlein attacca Meloni dopo la sconfitta di Orban Le elezioni in Ungheria Anche Zelensky esulta per la vittoria di Magyar Schlein attacca Meloni dopo la sconfitta di Orban Durante la puntata del 12 aprile della trasmissione In Onda di La7, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato Giorgia Meloni e Donald Trump per la sconfitta di Viktor Orban alle elezioni in Ungheria.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elly Schlein attacca Trump e Meloni dopo la sconfitta di Orban alle elezioni in Ungheria: "Ha vinto l'Europa"

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