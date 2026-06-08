Elezioni amministrative Giuseppe Gullotta è il nuovo sindaco di Bronte

Notizia in breve

Giuseppe Gullotta è stato eletto nuovo sindaco di Bronte con il 63,9% dei voti, superando il deputato nazionale che ha ottenuto il 36,1%. La vittoria è stata netta e ha determinato il cambio di amministrazione nel comune. I risultati definitivi sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede elettorali. Nessun altro candidato ha superato la soglia del 50%.