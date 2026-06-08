Elezioni amministrative Giuseppe Gullotta è il nuovo sindaco di Bronte
Giuseppe Gullotta è stato eletto nuovo sindaco di Bronte con il 63,9% dei voti, superando il deputato nazionale che ha ottenuto il 36,1%. La vittoria è stata netta e ha determinato il cambio di amministrazione nel comune. I risultati definitivi sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede elettorali. Nessun altro candidato ha superato la soglia del 50%.
Gullotta ha travolto il deputato nazionale Giuseppe Castiglione con il 63,9% dei voti contro il 36,1%. I dati percentuali si riferiscono a 17 sezioni su 20 scrutinate. Al primo turno del 24-25 maggio Castiglione era arrivato primo con il 31,71%, mentre Gullotta lo inseguiva al 25,28%. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Bronte. Per lelezione del nuovo sindaco è sfida al ballottaggio tra lon. Giuseppe Castiglione e l
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