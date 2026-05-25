Elezioni amministrative 2026 ad Andretta | Giuseppe Guglielmo è il nuovo sindaco

Giuseppe Guglielmo è stato eletto sindaco di Andretta con 642 voti, pari al 55,01 per cento dei consensi. Era candidato della lista “Rilanciamo il nostro futuro”. La sua vittoria si è concretizzata durante le elezioni amministrative del 2026.

Giuseppe Guglielmo è il nuovo sindaco di Andretta. Il candidato della lista “Rilanciamo il nostro futuro” ottiene 642 voti, pari al 55,01 per cento dei consensi.Si ferma a 525 voti Michele Miele, candidato della lista “Andretta è viva”, che raggiunge il 44,99 per cento.Il divario tra i due. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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