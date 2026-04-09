Elezioni amministrative a Bronte Giovanna Caruso ringrazia Nunzio Grassia

Durante le elezioni amministrative a Bronte, Giovanna Caruso ha espresso gratitudine nei confronti di Nunzio Grassia per aver deciso di sostenere la sua candidatura a sindaco. Nel suo messaggio, ha ringraziato Grassia per la fiducia dimostrata e per aver aderito al progetto politico condiviso dalla coalizione di sostegno. La comunicazione si concentra sui rapporti tra i due soggetti e sull’adesione a un progetto comune.

Ringrazio Nunzio Grassia per la fiducia riposta nella mia persona e per aver scelto di aderire con il suo al progetto politico che, nei valori e nelle visioni, è interamente condiviso dalla coalizione che sostiene la mia candidatura a Sindaco della città di Bronte. La scelta ed il sacrificio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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