Elezioni amministrative anche in 54 Comuni pugliesi | risultati AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Ballottaggi 7-8 giugno
In 54 Comuni pugliesi si sono svolte le elezioni amministrative, con i risultati ancora in aggiornamento. I ballottaggi sono previsti per il 7 e 8 giugno. Tra i comuni coinvolti ci sono città come Bitetto e Capurso, oltre alla città metropolitana di Bari. I dati provengono da Eligendo, con le risultanze che vengono costantemente aggiornate. Nessuna comunicazione ufficiale definitiva è stata ancora rilasciata sui risultati finali.
Dati tratti da Eligendo notizia in aggiornamento Città metropolitana di Bari Bitetto Capurso Conversano Corato Grumo Appula Locorotondo Modugno Molfetta Palo del Colle Provincia di Barletta-Andria-Trani Andria Minervino Murge Trani Provincia di Brindisi Ceglie Messapica Latiano Mesagne San Vito dei Normanni Torchiarolo Provincia di Foggia Accadia Cagnano Varano Candela Casalvecchio di Puglia Lucera Mattinata Monteleone di Puglia Ordona Rocchetta Sant’Antonio San Giovanni Rotondo Serracapriola Provincia di Lecce Arnesano Calimera Caprarica di Lecce Casarano Castro Corigliano d’Otranto Cutrofiano Gagliano del Capo Gallipoli Maglie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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