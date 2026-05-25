Elezioni amministrative anche in 54 Comuni pugliesi | risultati AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Ballottaggi 7-8 giugno

Notizia in breve

In 54 Comuni pugliesi si sono svolte le elezioni amministrative, con i risultati ancora in aggiornamento. I ballottaggi sono previsti per il 7 e 8 giugno. Tra i comuni coinvolti ci sono città come Bitetto e Capurso, oltre alla città metropolitana di Bari. I dati provengono da Eligendo, con le risultanze che vengono costantemente aggiornate. Nessuna comunicazione ufficiale definitiva è stata ancora rilasciata sui risultati finali.