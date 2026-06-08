Elezioni amministrative ballottaggi | affluenza nei sei Comuni pugliesi Definitiva

Notizia in breve

L’affluenza definitiva ai sei Comuni pugliesi coinvolti nei ballottaggi ha raggiunto il 55%. I cittadini sono scesi alle urne tra le 7 e le 23 di ieri, con variazioni tra i Comuni. La percentuale di partecipazione si è attestata su valori diversi rispetto al primo turno, senza superare il 60%. Nessun dato ancora definitivo sulla vittoria dei candidati, in attesa dello scrutinio finale.