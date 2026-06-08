Elezioni amministrative ballottaggi | affluenza nei sei Comuni pugliesi Definitiva
L’affluenza definitiva ai sei Comuni pugliesi coinvolti nei ballottaggi ha raggiunto il 55%. I cittadini sono scesi alle urne tra le 7 e le 23 di ieri, con variazioni tra i Comuni. La percentuale di partecipazione si è attestata su valori diversi rispetto al primo turno, senza superare il 60%. Nessun dato ancora definitivo sulla vittoria dei candidati, in attesa dello scrutinio finale.
“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Albania: l’altra parte dell’Adriatico dove non se la sono bevuta con il progetto di Trump Investimenti immobiliari miliardari, rischio ambiente: popolazione contraria Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Elezioni amministrative, affluenza in calo
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Elezioni amministrative anche in 54 Comuni pugliesi: risultati AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Ballottaggi 7-8 giugnoIn 54 Comuni pugliesi si sono svolte le elezioni amministrative, con i risultati ancora in aggiornamento.
Temi più discussi: Ballottaggi, alle 23 affluenza al 39,79%. Raggiunto il quorum in Sardegna, eletti i primi sindaci; Ballottaggi 2026: si vota in 42 comuni, sei capoluoghi di nuovo al voto; Ballottaggi, oggi si vota fino alle 15 in 42 Comuni: affluenza in calo al 39,8%; Comunali 2026, ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città. Alle 23 affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti sul pri….
Affluenza in calo ai ballottaggi in corso in 12 regioni per le elezioni amministrative: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI x.com
SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Affluenza in calo al primo giorno di ballottaggio: cresce l'attesa per l'esito delle votazioni Chiude poco sopra il 35% l'affluenza della prima giornata di voto per i ballottaggi di Vigevano e Mortara, in calo rispetto al p - Facebook facebook
Chiusi i seggi per i ballottaggi alle amministrative di domenica 7 giugno: affluenza alle 23 al 39,8%I risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026: si sono chiusi alle 23 i seggi in 42 comuni italiani. Affluenza al 39,8% alle 23, in calo rispetto al primo turno. Alle urne anche i cittadini ... fanpage.it
Elezioni comunali 2026, i risultati dei ballottaggi in diretta: si vota fino alle ore 15 in 42 città, chi vince ad Arezzo e MacerataI risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti fino alle ore 15:00, poi lo spoglio in tempo reale e i primi risultati ... fanpage.it
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