Elezioni amministrative 2026 | i risultati dei ballottaggi Comune per Comune in tutt’Italia

Il secondo turno delle elezioni comunali 2026 si è concluso con 42 Comuni che sono tornati alle urne tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. I risultati dei ballottaggi sono stati comunicati in tutta Italia, segnando la fine di questa fase elettorale. Nessuna ulteriore informazione sui vincitori o sui cambi di amministrazione è stata ancora resa nota.

Roma, 8 giugno 2026 – Si chiude il turno di ballottaggio delle elezioni comunali 2026, con 42 Comuni chiamati nuovamente alle urne tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. Il voto ha interessato sei capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Il risultato politico nei capoluoghi consegna un equilibrio tra gli schieramenti. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra si impone invece ad Agrigento, Chieti e Trani. L’affluenza definitiva si è fermata intorno al 52%, in calo rispetto al primo turno. Di seguito i risultati, comune per comune, regione per regione. Abruzzo A Chieti vince Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra, con il 52,3%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI SANTA MARINELLA 2026: IL VERDETTO

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