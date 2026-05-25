Elezioni amministrative 2026 risultati sindaco comune per comune
Alle 15 di lunedì 25 maggio sono iniziati lo spoglio e la pubblicazione dei risultati delle elezioni amministrative 2026 nella Tuscia. I dati vengono aggiornati in tempo reale, con i risultati dei sindaci eletti in ogni comune. Le operazioni di scrutinio coinvolgono tutte le sezioni della regione e si concluderanno nelle prossime ore. Non sono stati ancora diffusi i risultati definitivi, ma le prime proiezioni indicano le preferenze raccolte dai diversi candidati.
Elezioni comunali 2026 nella Tuscia, spoglio e risultati in tempo reale a partire dalle 15 di lunedì 25 maggio. In diretta tutti gli aggiornamenti sul voto, le percentuali di candidati sindaco, liste e partiti e chi ha vinto nei tre comuni della provincia di Viterbo chiamati al voto: Civita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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