Elezioni amministrative 2026 risultati sindaco comune per comune

Notizia in breve

Alle 15 di lunedì 25 maggio sono iniziati lo spoglio e la pubblicazione dei risultati delle elezioni amministrative 2026 nella Tuscia. I dati vengono aggiornati in tempo reale, con i risultati dei sindaci eletti in ogni comune. Le operazioni di scrutinio coinvolgono tutte le sezioni della regione e si concluderanno nelle prossime ore. Non sono stati ancora diffusi i risultati definitivi, ma le prime proiezioni indicano le preferenze raccolte dai diversi candidati.