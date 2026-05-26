Elezioni amministrative 2026 nel Lazio | tutti i risultati Comune per Comune

Le elezioni amministrative nel Lazio si sono svolte il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 37 Comuni e senza interessare capoluoghi di provincia. I cittadini sono stati chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni locali. I risultati sono stati pubblicati Comune per Comune, ma i dati ufficiali non sono ancora stati diffusi in dettaglio. La consultazione ha visto una partecipazione diffusa in tutte le località interessate.

Roma, 26 maggio 2026 – Nel Lazio le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio hanno interessato 37 Comuni, senza capoluoghi di provincia al voto. Il quadro uscito dalle urne consegna 34 sindaci eletti al primo turno e tre ballottaggi: Genzano di Roma, Santa Marinella e Civita Castellana, dove gli elettori torneranno alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno. In totale, i Comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto erano nove, mentre gli altri 28 erano sotto questa soglia. Il risultato politicamente più rilevante arriva da Albano Laziale, dove Massimo Ferrarini, sostenuto dal centrodestra, è stato eletto sindaco al primo turno con il 51,99%. Il sindaco uscente di centrosinistra, Massimiliano Borelli, si è fermato al 34,94%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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