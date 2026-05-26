Elezioni amministrative 2026 nel Lazio | tutti i risultati Comune per Comune

Da cdn.ilfaroonline.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le elezioni amministrative nel Lazio si sono svolte il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 37 Comuni e senza interessare capoluoghi di provincia. I cittadini sono stati chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni locali. I risultati sono stati pubblicati Comune per Comune, ma i dati ufficiali non sono ancora stati diffusi in dettaglio. La consultazione ha visto una partecipazione diffusa in tutte le località interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 26 maggio 2026 – Nel Lazio le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio hanno interessato 37 Comuni, senza capoluoghi di provincia al voto. Il quadro uscito dalle urne consegna 34 sindaci eletti al primo turno e tre ballottaggi: Genzano di Roma, Santa Marinella e Civita Castellana, dove gli elettori torneranno alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno. In totale, i Comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto erano nove, mentre gli altri 28 erano sotto questa soglia. Il risultato politicamente più rilevante arriva da Albano Laziale, dove Massimo Ferrarini, sostenuto dal centrodestra, è stato eletto sindaco al primo turno con il 51,99%. Il sindaco uscente di centrosinistra, Massimiliano Borelli, si è fermato al 34,94%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIOVANNI MALAGÒ VERSO LA FIGC: SERIE A COMPATTA, SOLO DUE CLUB DICONO NO

Video GIOVANNI MALAGÒ VERSO LA FIGC: SERIE A COMPATTA, SOLO DUE CLUB DICONO NO

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative 2026, risultati sindaco comune per comuneAlle 15 di lunedì 25 maggio sono iniziati lo spoglio e la pubblicazione dei risultati delle elezioni amministrative 2026 nella Tuscia.

Elezioni amministrative, dieci comuni al voto nel Sannio: tutti i candidati comune per comuneAlle 12 del 25 aprile si è conclusa la presentazione delle liste per le elezioni amministrative nei dieci comuni del Sannio.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni Amministrative 2026: a Messina affluenza in crescita alle 23 ha votato il 46,46 per cento degli elettori; Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani; Elezioni Comunali Lazio 2026: come e dove si vota il 24 e 25 maggio.

elezioni amministrative 2026 nelElezioni Prato 2026, chi è il nuovo sindaco e tutti i risultatiPrato, cuore del tessile toscano e uno dei principali distretti manifatturieri d’Italia, ha votato il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La città era ... money.it

elezioni amministrative 2026 nelElezioni comunali 2026 nel Catanzarese, tutti i sindaci eletti nei 16 comuni al votoRiconferme, nuovi sindaci e sfide decise da pochi voti. A Girifalco vittoria di Deonofrio sul sindaco uscente Cristofaro ... catanzaroinforma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web