Elettrodomestici carcasse di auto e ferro la discarica abusiva era ' invisibile' ma non per l' elicottero | denunciato

Notizia in breve

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagno di Romagna hanno scoperto una discarica abusiva in una zona periferica e isolata del comune. La discarica conteneva vari rifiuti speciali, tra cui carcasse di auto, elettrodomestici e pezzi di ferro. La presenza di questi materiali era invisibile dal suolo, ma è stata rilevata grazie a un elicottero. Un uomo è stato denunciato per la gestione illecita dei rifiuti.