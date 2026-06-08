Elettrodomestici carcasse di auto e ferro la discarica abusiva era ' invisibile' ma non per l' elicottero | denunciato

Da cesenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagno di Romagna hanno scoperto una discarica abusiva in una zona periferica e isolata del comune. La discarica conteneva vari rifiuti speciali, tra cui carcasse di auto, elettrodomestici e pezzi di ferro. La presenza di questi materiali era invisibile dal suolo, ma è stata rilevata grazie a un elicottero. Un uomo è stato denunciato per la gestione illecita dei rifiuti.

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Importante operazione ambientale dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagno di Romagna che in una zona periferica ed isolata del comune hanno scoperto una discarica abusiva in cui erano stati accatastati diversi tipi di rifiuti speciali, anche carcasse di auto. Decisivo il sorvolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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