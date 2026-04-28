Roulotte e un’auto nella discarica abusiva a Exilles sotto sequestro un’area di 900 metri quadrati | un denunciato

Nella frazione di Exilles, i militari della guardia di finanza e dei carabinieri forestali hanno individuato un deposito di rifiuti su terreni privati, tra cui una roulotte e un’auto abbandonate. L’area, di circa 900 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. È stato denunciato un individuo coinvolto nella gestione di questa discarica abusiva. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’area e dei mezzi presenti.

I militari della tenenza della guardia di finanza di Bardonecchia e del nucleo carabinieri forestali di Bardonecchia sono intervenuti in una frazione nel comune di Exilles dove hanno individuato un deposito incontrollato di rifiuti su terreni privati, accumulati violazione del Testo Unico.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scoperta discarica abusiva nella cava dismessa: sequestrata area di 300 metri quadrati | FOTO Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva: sequestrata area di 10mila metri quadratiMiradolo Terme (Pavia), 18 febbraio 2026 - Sequestrata un'area di circa 10mila metri quadrati, utilizzata come discarica abusiva con circa 2mila... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Camper e caravan: come cambiano queste case on the road; Roulotte e un’auto nella discarica abusiva a Exilles, sotto sequestro un’area di 900 metri quadrati: un denunciato; Il Giro del Mondo con Armando: 10 anni in camper; BLITZ NEL CAMPO NOMADI: ASCIA E SCACCIACANI IN ROULOTTE, TARGHE FALSE NELL’AUTO. Ecco Boulder, la roulotte che ricarica l'auto elettricaLe auto elettriche sono molto efficienti in tanti ambiti di utilizzo, ma quando si tratta di trainare un carico all'improvviso diventano le auto meno comode in assoluto; nonostante gli sforzi e i giri ... tomshw.it Arriva Polydrop P17A, la roulotte per le auto elettricheSembrano esserci buone notizie per tutti coloro i quali hanno scelto di acquistare un'auto elettrica e che, allo stesso tempo, amano il campeggio. Infatti, è stata ideata una roulotte dal design ... tomshw.it Fiamme in una roulotte al Torrino, 62enne ustionato gravemente - facebook.com facebook