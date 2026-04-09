Un allevatore di Martina Franca è stato denunciato per aver realizzato una discarica abusiva contenente carcasse di animali e liquami. L’operazione è stata condotta dai carabinieri ambientali, intervenuti dopo segnalazioni di un’attività illecita. Nel corso delle verifiche, sono state riscontrate violazioni ambientali e lavorative, tra cui l’impiego di un lavoratore clandestino. L’indagine prosegue per accertare ulteriori responsabilità e stabilire eventuali sanzioni.

È scattata una denuncia a Martina Franca (Taranto), dove il titolare di un allevamento bovino è stato deferito per la presunta realizzazione di una discarica abusiva di liquami zootecnici e per l’impiego di un lavoratore straniero clandestino. L’operazione è stata condotta con il supporto dei Servizi Veterinari della Asl, che hanno riscontrato ulteriori irregolarità nella gestione degli animali e nella registrazione dei capi. Controlli congiunti e scoperta della discarica abusiva Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari dei Nuclei forestali di Martina Franca e Mottola, insieme ai Servizi Veterinari della Asl SIAV “A” e SIAV “C”, hanno effettuato un controllo mirato nel settore degli allevamenti di animali da reddito e nella gestione degli effluenti zootecnici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Martina Franca, realizzata enorme discarica abusiva con carcasse di animali e liquami: allevatore nei guai

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