Premio delle Eccellenze della Danza il 3 giugno al teatro Sangiorgi anche Eleonora Abbagnato

Il Premio delle Eccellenze della Danza si terrà il 3 giugno al teatro Sangiorgi. La manifestazione vedrà la partecipazione di Eleonora Abbagnato, riconosciuta ballerina e artista. L’evento mira a mettere in evidenza il talento e la passione nel settore della danza, offrendo un’occasione di riconoscimento per professionisti e appassionati. La serata si svolgerà in un teatro storico, coinvolgendo figure di rilievo nel panorama artistico.

La danza torna protagonista a Catania con un appuntamento che celebra il talento, la passione e l'eccellenza artistica. Mercoledì 3 giugno il teatro Sangiorgi ospiterà il 'Premio delle eccellenze della danza 2026', uno degli appuntamenti più importanti dedicati al mondo della danza in Italia. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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