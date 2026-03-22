Elenoire Casalegno è diventata madre della figlia Swami prestissimo, a soli 23 anni. “Tutti mi dicevano ‘tu sei pazza, tu sei folle’”, ha spiegato alla Balivo, “nel pieno della tua carriera, tu decidi di fare un figlio, e quindi comunque di mettere un freno alla tua professione. Però io l’ho desiderata, l’ho voluta e ho assecondato il mio desiderio. Lo rifarei”. La figlia che ha dato alla luce si chiama Swami, oggi ha 27 anni e conserva un bellissimo rapporto con mamma Elenoire. “L’ho avuta che ero una ragazzina”, aggiunge la conduttrice, “io sono cresciuta insieme a lei. Ho fatto tanti errori .sono stata una mamma molto molto severa, a volte ero intransigente sull’educazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Swami Anaclerio, chi è la figlia di Elenoire Casalegno e DJ Ringo

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“Vorrei non morire mai. Passiamo la vita a evolverci e poi il sipario si chiude? Non è giusto”: le parole di Elenoire CasalegnoIl 28 maggio compirà 50 anni, e sente di essere in una fase molto introspettiva del proprio percorso.