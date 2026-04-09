A Marina di Ravenna la sagra della Cozza Selvaggia

A Marina di Ravenna si svolge dal 10 al 12 e dal 17 al 19 luglio la 13ª edizione de “La Cozza Selvaggia in festa”. L’evento, molto atteso ogni anno, si tiene nel periodo estivo e vede la partecipazione di numerosi visitatori. La manifestazione si svolge in due turni, offrendo un’ampia finestra temporale per vivere l’appuntamento dedicato alle cozze selvagge.

Torna a Marina di Ravenna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la 13ª edizione de “La Cozza Selvaggia in festa”, che quest’anno raddoppia e andrà in scena dal 10 al 12 e dal 17 al 19 luglio. Sei giornate dedicate alla gastronomia di mare e alla sostenibilità, tra incontri, laboratori e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità”

Sagra dello Stuppolo ‘Sagra di Qualità’, la Pro Loco dedica il riconoscimento a MaurizioLa Campania si conferma terra di tradizioni autentiche e qualità riconosciuta a livello nazionale.

Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta a Marina di Ravenna tra mercatini e animazione; Pasqua a Marina di Ravenna tra mercatini, riuso e mostre; Si apre l'anno di Ravenna Capitale italiana del mare: in arrivo una tre giorni di musica, gusto e divertimento; Alla Galleria FaroArte sei incontri sulla storia di Marina di Ravenna.

Football Americano: Chiefs Ravenna, riparte la corsa: sfida agli Hurricanes Vicenza a MarinaArchiviata la pausa pasquale, torna il football americano a Marina di Ravenna. Sabato 11 aprile i Chiefs Ravenna scenderanno in campo per la quarta giornata della Nine Football League 2026, affrontand ... ravennawebtv.it

Ravenna Capitale italiana del Mare 2026: tre giorni di eventi tra Darsena e Marina di RavennaRavenna inaugura ufficialmente il percorso verso il titolo di Capitale italiana del Mare 2026 con una tre giorni di eventi da venerdì 10 a domenica 12 ... ravennanotizie.it

Inaugurazione ufficiale di ‘Ravenna Capitale italiana del Mare 2026’, da domani a domenica tre giorni di festa tra la Darsena di città e Marina di Ravenna - facebook.com facebook